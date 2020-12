Pokémon GO krijgt grootste update ooit

Niantic heeft een tijdje geleden aangekondigd dat Pokémon GO een grote update krijgt. Er staan wat flinke veranderingen op de planning. We zijn onder andere eindelijk verlost van de eeuwige level 40’ers!

Alles verandert

Kort gezegd wordt de game compleet op de schop gegooid. Om te beginnen wordt de huidige level cap eindelijk verhoogd van level 40 naar level 50. Daarnaast zal het levelen ook geleidelijker gaan en zijn de beloningen anders. De laatste maand van 2020 zal dan ook in het teken staan van allerlei bonus evenementen om de update te vieren. Overigens werken de levels 40-50 niet met nog meer XP verzamelen, maar door bepaalde taken te voltooien. Bijvoorbeeld: ‘Vang 200 Pokémon binnen één dag’.

Naast de verhoging van de level cap zal Pokémon GO seizoenen krijgen. In de winter zullen wij bijvoorbeeld meer ijs Pokémon te zien krijgen en in warmere landen zullen er meer van vuur zijn. Er zal wel een soort overkoepelend thema zijn wat voor iedereen zal gelden. Vanaf vandaag staat het seizoen in het teken van ‘Celebrations’.

Verder kan een nieuwe generatie natuurlijk niet ontbreken bij zo’n grote update. Pokémon uit de Kalos regio verschijnen vanaf morgen in de game. Ondanks de koudere temperaturen is er genoeg reden om weer op pad te gaan! Welk level ben jij?