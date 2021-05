Pokémon Brilliant Diamond en Shiny Pearl verschijnen in november

Pokémon Brilliant Diamond en Shiny Pearl zijn voorzien van een releasedatum.

The Pokémon Company heeft laten weten dat Pokémon Brilliant Diamond en Shiny Pearl op 19 november voor de Nintendo Switch. Het is zelfs al mogelijk om de games te pre-orderen. De remake van Pokemon Diamond en Pearl speelt zich af in de Sinnoh-regio en bevat opnieuw gemaakte versies van het Diamond en Pearl-verhaal.

ILCA Inc., dat Pokemon Home maakte en werkte aan Nier Automata, Code Vein, Dragon Quest 11 en Crimson Shroud, is de studio achter de ontwikkeling van de games. Trainers kunnen kiezen uit Turtwig, Chimchar of Piplup als hun eerste partner voordat ze op avontuur gaan.

Onderweg kun je de legendarische Pokemon Dialga in Brilliant Diamond en de legendarische Pokemon Palkia in Shining Pearl tegenkomen.