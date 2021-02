Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl aangekondigd

Zoals al een beetje verwacht werd is een remake van de vierde generatie Pokémon-games aangekondigd: Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl.

Het is een volledige remake van het origineel, wat dus inhoudt dat alles van een nieuw jasje is voorzien, niet alleen een een hogere resolutie zodat het wat scherp wordt weergegeven. Interessant is dat het niet het uiterlijk heeft van bijvoorbeeld Sword en Shield, waar de camera meer achter je personage hangt, maar dat ze hebben geprobeerd Diamond en Pearl zo goed mogelijk na te maken. Dit houdt je vanaf bovenaf kijkt en het personage waar je mee speelt aan de kleine kant is. Zo komt het unieke uiterlijk van de eerste Nintendo DS Pokémon-game goed tot z’n recht.

Bekijk hieronder de video en laat ons vooral weten wat jij er van vindt! Ik ben persoonlijk laaiend enthousiast, waar dit een van mijn favoriete generatie Pokémon is. Pokémon Brilliant Diamond en Shining Pearl moeten eind dit jaar uitkomen voor de Nintendo Switch.