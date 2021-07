Pokémon 25: artiesten maken liedjes in Pokémon stijl

Misschien is het je nog niet opgevallen, maar Pokémon bestaat alweer 25 jaar. The Pokémon Company viert dit op allerlei manieren, één daarvan is een P25 muziekalbum.

Verschillende artiesten doen mee aan Pokémon 25

De franchise bestaat 25 jaar en om deze mijlpaal te vieren pakt The Pokémon Company groot uit (in coronatijd). Er staan nog verschillende evenementen op de planning in het najaar, maar er zijn natuurlijk al veel extra aankondigingen geweest. Denk aan New Pokémon Snap, de Diamond en Pearl remakes en Pokémon Legends: Arceus.

Daarnaast wordt er gewerkt aan een P25 muziekalbum met daarop niet de minste artiesten. Post Malone en Katy Perry hebben al een eigen videoclip uitgebracht en daar is nu ook Mabel bijgekomen. Ik ben erg benieuwd welke artiesten er nog meer mee zullen werken aan dit speciale jubileumalbum.