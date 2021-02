Playtonic heeft meerdere Yooka-Laylee games in ontwikkeling

Goed nieuws voor degene die de platformgames van Playtonic kunnen waarderen. Er zijn namelijk meerdere Yooka-Laylee games in ontwikkeling bij de ontwikkelaar.

Inmiddels zijn er al twee games uit deze reeks verschenen. De eerste Yooka-Laylee was een platformer zoals we die uit de jaren van de Nintendo 64 kende en the Impossible Lair is een sidescroller platformer met unieke elementen. Beide games deden beide een zeer verdienstelijke poging om het genre weer terug op de kaart te zetten en het is goed om te horen dat de ontwikkelaar hier voorlopig niet mee zal stoppen.

De ontwikkelaar, die onlangs ook als uitgever is begonnen onder het Playtonic Friends label, laat weten dat er nog twee games uit het Yooka-Laylee universum in ontwikkeling zijn. Hierbij wilde de ontwikkelaar het vooralsnog laten, maar men hoopt binnen ‘aanzienlijke tijd’ meer informatie te onthullen. Wanneer dat precies zal gebeuren, heeft men ook nog achterwege gelaten. We zullen het uiteraard op de voet blijven volgen. Kijken jullie al uit naar een nieuw avontuur met de twee helden? Of misschien wel een spin-off? Laat het ons weten in de reacties!