PlayStation VR op PS5 alleen mogelijk met PS4-games

Het is een beetje verwarrend, maar de PlayStation VR is compatibel met de PlayStation 5, maar dan wel alleen voor de PlayStation 4-versies van de desbetreffende games.

Dit houdt in dat de games, zoals een Hitman 3 en No Man’s Sky die ook een PlayStation 5-versie krijgen, alleen in VR te spelen zijn als je daarvan de PlayStation 4-versie in huis/ op je harde schijf hebt.

Dit heeft UploadVR namelijk onderzocht en heeft van Sony dus die informatie als verklaring gekregen. Sony herinnert de website er ook aan dat ze VR games voor PlayStation 5 hebben aangekondigd.

Hiermee lijkt Sony meer en meer te duiden op de niet te vermijden opvolger van de huidige VR-bril. Wel opvallend dat Sony nog best moeite doet om de eigenaren van de huidige versie tegemoet te komen. Zo stuurt men een gratis adapter op naar degene die de overstap naar de PlayStation 5 maken. Immers is die nodig om VR-games op de console te kunnen spelen.

We zijn overigens benieuwd of dit betekent dat als je de niet VR-versie met betere resolutie wilt spelen je dus twee verschillende versies van de game moet installeren. Dit lijkt op dit moment het meest voor de hand liggende, al is het natuurlijk wel een beetje omslachtig. Maar er is in ieder geval wel een oplossing voor beide!