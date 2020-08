Sony gaat eigenaren van een PlayStation 4, de camera en een VR-bril helpen met de switch naar de PlayStation 5. Ze gaan namelijk de adapter die nodig is om de camera op de next-gen console aan te sluiten gratis uitdelen.

Dit valt te lezen in de FAQ van Sony waarin ook vermeld staat dat de DualShock 4 en gelicenseerde third party controllers wel te gebruiken zijn op de PlayStation 5, maar niet voor diens games.

In de FAQ staat namelijk dat de PlayStation Camera ook te gebruiken is voor de PlayStation 5. Echter is daar een adapter voor nodig, maar die gaat Sony dus voor iedereen regelen die al dus al een PlayStation VR heeft. Hoe zij dit precies gaan doen, is nog de vraag, maar daarover zal men op een later tijdstip meer duidelijkheid gaan schaffen.