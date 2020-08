Sony en Square Enix hebben zojuist laten weten dat de PlayStation 4 versie van Marvel’s Avengers volgend jaar exclusieve Spider-Man content zullen krijgen.

Dit betekent dat Spider-Man alleen maar speelbaar is op de PlayStation 4 versie van de superheldengame. Spider-Man zal ergens begin 2021 door middel van een in-game event worden geïntroduceerd.

Your friendly neighborhood Spider-Man comes to Marvel's Avengers, exclusively on PlayStation. Crystal Dynamics offers early details on its own, unique take on the post-launch Hero: https://t.co/GA3t6Y40KI pic.twitter.com/TEho59XfIc

