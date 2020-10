PlayStation versie Call of Duty: Black Ops Cold War krijgt exclusieve modus Zombies Onslaught

Voor Call of Duty: Black Ops Cold War op de PlayStation komt er een jaar lang exclusief een modus genaamd Zombies Onslaught.

Zoals gewoonlijk krijgen PlayStation spelers dit jaar bonus content voor Call of Duty: Black Ops Cold War. Toen Activision nog DLC map packs verkocht was de bonus dat deze een maand eerder op PlayStation uitkwamen. Echter, sinds de release van Modern Warfare vorig jaar heeft de ontwikkelaar voor een eerlijkere aanpak gekozen. Namelijk dat alle belangrijke content voor iedereen op alle platforms gratis tegelijk uitkomt. Maar hierdoor moesten ze dus een andere modus verzinnen die ze een jaar exclusief konden houden.

Vorig jaar was dit Survival en dit jaar is het Zombies Onslaught. Zombies Onslaught is een twee-speler co-op modus in Black Ops Cold War op PlayStation welke zich afspeelt op de multiplayer maps. De setup is vrij simpel: Een donkere Aether Orb begrensd het speelveld en wordt zoals battle royale-stijl steeds kleiner. Ondertussen komen er van alle kanten zombies binnenstromen. Alle zombies moeten vernietigd worden om de Orb volledig op te laden. Vervolgens verplaatst deze naar een andere plek waarna de cyclus weer opnieuw begint.

Dit is een score-gebaseerde modus en Treyarch heeft een aantal beloningen toegedeeld aan elk scoring niveau. Deze kunnen bovendien gebruikt worden in de rest van het spel. Verder kan men net als bij Multiplayer, Warzone en de ‘traditionele’ Zombie modus, bestaande load-outs gebruiken in Zombies Onslaught.

Zombies Onslaught is te spelen vanaf de release van Call of Duty: Blacks Ops Cold War op 13 november en is een jaar lang exclusief op PlayStation.