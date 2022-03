PlayStation Studios lijft Haven Studios officieel in

Sony heeft laten weten dat het Haven Studio, de nieuwe studio onder leiding van Jade Raymond, officieel inlijft tot de PlayStation Studios.

Hiermee is het de 18de studio die Sony onder de PlayStation Studios heeft. Het is overigens geen verrassing dat Sony deze studio overneemt, aangezien het vorig jaar ook al hielp met een investering om wat sneller van de grond te kunnen komen.

De studio zag op 16 maart 2021 het licht en heeft met Jade Raymond een veteraan aan het roer. Zij werkte onder andere bij Ubisoft aan de Assassin’s Creed en Watch Dogs franchises, maar ook bij EA’s Motive en Google’s interne Stadia development team.

In een reactie meldt Jim Ryan, CEO van Sony Interactive Entertainment:

“Haven Studios is een opkomende studio met een uitzonderlijk team van talent, en we zijn verheugd hen te verwelkomen in PlayStation als onze eerste game-ontwikkelingsstudio in Canada. De focus van de studio op het creëren van een originele AAA-multiplayergame zal niet alleen de kracht van PlayStation 5 vergroten, maar zal ook een uitbreiding vormen op de diverse catalogus van game-ervaringen die alleen op PlayStation te vinden is.”

Jade Raymond voegt daar aan toe:

“We zijn verheugd om de kans te krijgen om samen te werken met en te leren van alle uitzonderlijke PlayStation Studios-teams. We zijn van plan de ongelooflijke mogelijkheden van de PS5 volledig te omarmen om nieuwe werelden te creëren die spelers inspireren en hen in staat stellen op nieuwe manieren verbinding te maken.”

Ook Hermen Hulst, CEO van de PlayStation Studios heeft een reactie achter gelaten:

“Jade heeft een team van wereldklasse opgebouwd met de creatieve en technische bekwaamheid die nodig is om zo’n ambitieus project te realiseren. We waarderen de toewijding van de studio aan het bouwen van een speler-first, collaboratieve game-omgeving die generaties lang meegaat en zijn verheugd date ze nu officieel onderdeel worden van PlayStation Studios.”

Het is niet bekend wat Sony voor deze overname heeft neer moeten leggen en ook is nog niet bekend met welke game de nieuwe studio bezig is. Het laatste wat we erover hoorden, was dat het om een live service game gaat.