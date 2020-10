‘PlayStation Store krijgt een remake voor lancering PlayStation 5’

Sony zou achter de schermen druk bezig zijn om de PlayStation Store van een nieuwe look te voorzien. Uiteraard wordt dit gedaan voor de naderende lancering van de PlayStation 5.

Push Square meldt namelijk dat Sony bezig is met de voorbereiding om de nieuwe PlayStation Store op het web en mobiele apparaten online te knallen.

Alhoewel het rapportage van de website geen specifieke details bevat zou Sony aan ontwikkelaars hebben laten weten dat de nieuwe store binnenkort online zou gaan. Deze nieuwe store zou alleen PlayStation 4 en PlayStation 5 games bevatten. PlayStation 3, PSP en PS Vita games zouden gewoon hun eigen store behouden.

De nieuwe ervaring zal ook geen PS4-thema’s, avatars en apps naar voren brengen. Dit heeft geen invloed op inhoud die je al op deze platforms hebt, inclusief de bovengenoemde PS4-thema’s, die allemaal native toegankelijk blijven via deze apparaten.

De mogelijkheid om een ​​verlanglijst te gebruiken keert terug, maar je bestaande verlanglijst wordt niet overgezet naar het nieuwe systeem.

De verandering is niet bijzonder verrassend. De PlayStation Store is lang achtergebleven bij het aanbod van Microsoft op het gebied van beheer, ontwerp en functies. Het is ook langzamer om te laden en omslachtiger om over de PS4 en het web te navigeren. Hopelijk zal het loskoppelen van de interface van het moeten omgaan met oudere consoles wonderen doen aan de ervaring.