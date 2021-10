PlayStation Store heeft ook de ‘games voor nog geen 15 euro’ sale

Mocht je tussen de ‘haal meer uit je games’ uitverkoop van de PlayStation Store niks interessants gezien, biedt wellicht de ‘games voor nog geen 15 euro’ sale je wellicht nog wat leuke games.

De deals uit de ‘games voor nog geen 15 euro’ sale zijn als volgt:

10 Second Ninja X van 9,99 voor 1,99

101 Ways to Die van 9,99 voor 5,99

7 Days to Die van 34,99 voor 8,74

9th Dawn III van 14,99 voor 10,49

ADR1FT van 19,99 voor 4,99

Afterparty – Game + Theme + Avatars van 23,99 voor 14,39

Afterparty van 19,99 voor 11,99

Age of Wonders: Planetfall Deluxe Edition van 59,99 voor 14,99

Age of Wonders: Planetfall van 49,99 voor 12,49

Agents of Mayhem – Total Mayhem Bundle van 29,99 voor 7,49

Alien: Isolation van 34,99 voor 8,74

ArcaniA – The Complete Tale van 19,99 voor 4,99

Assetto Corsa – DLC Season Pass van 19,99 voor 3,99

Assetto Corsa van 29,99 voor 5,99

Battle Chasers: Nightwar van 29,99 voor 7,49

Battle Worlds: Kronos van 19,99 voor 4,99

Batu Ta Batu van 4,99 voor 2,99

Beach Buggy Racing van 9,99 voor 5,99

Bedlam: The Game by Christopher Brookmyre van 9,99 voor 5,99

Beyond Eyes van 12,99 voor 2,59

BFF or Die van 7,99 voor 5,59

BLACK CLOVER: QUARTET KNIGHTS Deluxe Edition van 74,99 voor 11,99

Black Mirror van 39,99 voor 9,99

Blackguards 2 van 19,99 voor 4,99

Blackwood Crossing van 15,99 voor 9,59

Blood & Truth™ van 39,99 voor 14,79

Bravo Team van 29,99 voor 9,89

Car Mayhem van 9,99 voor 2,49

Castle Crashers Remastered van 16,99 voor 10,19

CastleStorm Definitive Edition van 14,99 voor 7,49

Celeste van 19,99 voor 7,99

Chasm van 17,99 voor 8,99

Cities: Skylines – PlayStation®4 Edition van 39,99 voor 9,99

Close to the Sun Digital Deluxe van 29,99 voor 11,99

Construction Simulator 2 US – Console Edition van 14,99 voor 5,99

Construction Simulator 3 – Console Edition van 14,99 voor 8,99

Constructor Gebouwenpakket 2: Made in America van 4,99 voor 2,99

Creature in the Well van 12,99 voor 6,49

Curses ‘N Chaos van 9,99 voor 4,99

de Blob 2 van 29,99 voor 7,49

de Blob van 19,99 voor 4,99

De Jackbox Party Pack 2 van 26,99 voor 10,79

De Jackbox Party Pack van 24,99 voor 9,99

DEAD OR SCHOOL van 29,99 voor 11,99

Defense Grid 2 van 17,99 voor 4,49

Deliver Us The Moon Digital Deluxe van 29,99 voor 14,99

DEMON’S TILT van 20,99 voor 10,49

Déraciné van 29,99 voor 14,99

Donkere Mysterie van 5,99 voor 1,19

DORAEMON STORY OF SEASONS van 49,99 voor 12,49

Dreamfall Chapters van 19,99 voor 6,99

Dungeons 2 van 19,99 voor 4,99

Dungeons 3 van 29,99 voor 14,99

Enter the Gungeon van 14,99 voor 7,49

Epic World van 3,99 voor 1,19

Evan’s Remains van 7,49 voor 2,99

Everybody’s Golf™ VR van 29,99 voor 9,89

Everybody’s Gone to the Rapture™ van 19,99 voor 9,99

Farpoint van 19,99 voor 9,99

Forager van 19,99 voor 11,99

Game Tengoku CruisinMix Special van 29,99 voor 14,99

Geometry Wars 3™: Dimensions van 14,99 voor 4,94

Gladiator: Blades of Fury van 4,49 voor 1,34

God’s Trigger van 14,99 voor 5,24

Golf van 8,99 voor 2,24

Gorogoa van 14,99 voor 4,49

GRIP Digital Deluxe van 49,99 voor 9,99

Hand of Fate van 17,99 voor 5,39

Hatsune Miku VR – 5 songs pack 1 van 11,99 voor 8,39

Hatsune Miku VR – 5 songs pack 2 van 11,99 voor 9,59

Hatsune Miku VR – 5 songs pack 3 van 11,99 voor 9,59

Hatsune Miku VR van 24,99 voor 14,99

Hero must die. again van 39,99 voor 13,99

Hidden van 8,99 voor 2,24

Homefront®: The Revolution ‘Freedom Fighter’ Bundle van 39,99 voor 7,99

Horned Knight van 5,99 voor 4,49

Horror Adventure van 9,99 voor 1,49

Horse Racing 2016 van 9,99 voor 1,49

Hunt van 9,99 voor 2,49

Hustle Kings™ VR van 19,99 voor 7,99

Idle Champions: Baby Snowy Owlbear-metgezelpakket van 10,99 voor 5,49

Idle Champions: Baby Spurt-metgezelpakket van 10,99 voor 5,49

Idle Champions: Blood War Delina skin- en featpakket van 10,99 voor 5,49

Idle Champions: Blood War Krydle skin- en featpakket van 10,99 voor 5,49

Idle Champions: Blood War Minsc skin- en featpakket van 10,99 voor 5,49

Idle Champions: Blood War Nerys skin- en featpakket van 10,99 voor 5,49

Idle Champions: Blood War Shandie skin- en featpakket van 10,99 voor 5,49

Idle Champions: Fluffy the Fuzzy Beholder-metgezelpakket van 15,99 voor 7,99

Idle Champions: Shade Artemis skin- en featpakket van 11,25 voor 5,62

Idle Champions: Valkyrie Aila skin- en featpakket van 10,99 voor 5,49

Immortal Legacy: The Jade Cipher van 19,99 voor 9,99

inFAMOUS Second Son™ van 19,99 voor 9,99

inFAMOUS™ First Light van 14,99 voor 7,49

Inferno 2 van 4,99 voor 3,74

Injustice: Gods Among Us Ultimate Edition van 59,99 voor 9,59

Island Time VR van 14,49 voor 7,24

It’s Quiz Time van 19,99 voor 11,99

Jump Stars van 9,99 voor 1,99

Jurassic World Evolution: Uitbreidingenverzameling van 39,99 voor 13,99

Just Cause 3 van 19,99 voor 2,99

Just Cause 4 – Expansion Pass van 29,99 voor 7,49

Just Cause 4: Reloaded van 39,99 voor 7,99

KILLZONE™ SHADOW FALL van 19,99 voor 9,99

King’s Quest: Season Pass van 24,99 voor 7,49

Koihime Enbu RyoRaiRai van 19,99 voor 9,99

Late Shift van 12,49 voor 9,36

LEFT ALIVE® DAY ONE EDITION van 59,99 voor 14,99

LEGO® The Incredibles van 59,99 voor 14,99

Lethal VR van 14,99 voor 3,74

Life is Strange Season Pass van 16,99 voor 3,39

Little Nightmares van 19,99 voor 4,99

LittleBigPlanet™ 3 van 19,99 voor 9,99

Lost Wing van 7,99 voor 5,59

Luckslinger van 9,99 voor 7,99

Lumini van 9,99 voor 5,99

Magicka 2 van 14,99 voor 3,74

Manifest 99 van 5,99 voor 2,99

Mercenary Kings: Reloaded Edition van 15,99 voor 7,99

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain van 29,99 voor 8,99

METAL SLUG ANTHOLOGY™ van 19,99 voor 4,99

Metro Exodus – Sam’s Story van 17,99 voor 7,19

Monkey King: Hero is back van 39,99 voor 13,99

Monster Energy Supercross – Special Edition van 39,99 voor 7,99

Monster Energy Supercross – The Official Videogame van 29,99 voor 5,99

Moto Racer 4 van 39,99 voor 3,99

MotoGP™14 van 9,99 voor 1,49

MotoGP™18 van 29,99 voor 5,99

MotoGP™19 van 39,99 voor 7,99

Murdered: Soul Suspect™ van 19,99 voor 1,99

MXGP PRO van 39,99 voor 7,99

MXGP2 – The Official Motocross Videogame van 19,99 voor 1,99

NARUTO SHIPPUDEN: Ultimate Ninja STORM Legacy van 69,99 voor 13,99

Need for Speed™ Payback van 29,99 voor 7,49

Need for Speed™ van 19,99 voor 4,99

Neverlast van 9,99 voor 2,49

Nine Parchments van 19,99 voor 4,99

Ninja Senki DX van 5,99 voor 2,99

Nitroplus Blasterz: Heroines Infinite Duel van 19,99 voor 9,99

Oceanhorn – Monster of Uncharted Seas van 14,99 voor 5,99

Octodad: Dadliest Catch van 13,99 voor 4,75

One Piece Burning Blood van 39,99 voor 5,99

ONE PIECE Grand Cruise van 9,99 voor 4,99

Outbreak: Epidemic van 12,99 voor 5,84

Outbreak: Epidemic van 14,99 voor 8,24

Outbreak: The New Nightmare van 12,99 voor 5,84

Overruled! van 12,99 voor 2,59

Oxenfree – Game + Theme + Avatars van 13,99 voor 4,19

Oxenfree – Game + Theme van 11,99 voor 3,59

Pillars of Eternity: Complete Edition van 49,99 voor 9,99

Plants vs. Zombies™ Garden Warfare van 19,99 voor 4,99

Portal Knights van 19,99 voor 7,99

Project CARS 2 van 69,99 voor 9,79

Project Highrise: Architect’s Edition van 29,99 voor 7,49

Prototype® Biohazard-bundel van 49,99 voor 9,99

Prototype®2 van 39,99 voor 7,99

PROTOTYPE™ van 29,99 voor 5,99

Pure Farming 2018 Digital Deluxe Edition van 39,99 voor 13,99

RAD van 19,99 voor 4,99

Raging Justice van 12,99 voor 2,59

Railway Empire – Crossing the Andes van 7,99 voor 3,99

Railway Empire – Down Under van 7,99 voor 3,99

Railway Empire – France van 9,99 voor 4,99

Railway Empire – Germany van 9,99 voor 4,99

Railway Empire – Great Britain & Ireland van 9,99 voor 4,99

Railway Empire – Mexico van 7,99 voor 3,99

Railway Empire – Northern Europe van 7,99 voor 3,99

Railway Empire – The Great Lakes van 7,99 voor 3,99

Rainswept van 9,99 voor 5,99

Rebel Cops van 9,99 voor 4,99

RiftStar Raiders van 19,99 voor 11,99

Riptide GP2 van 6,99 voor 4,19

Risen 3: Titan Lords – Enhanced Edition van 19,99 voor 4,99

Rogue Stormers van 19,99 voor 5,99

Saints Row IV: Re-Elected van 19,99 voor 4,99

Saints Row: Gat out of Hell van 19,99 voor 4,99

Scribblenauts Showdown van 39,99 voor 9,99

Senko no Ronde 2 van 39,99 voor 11,99

SENRAN KAGURA Burst Re:Newal van 39,99 voor 14,79

SENRAN KAGURA ESTIVAL VERSUS van 29,99 voor 9,89

SENRAN KAGURA Peach Beach Splash Sexy Soaker Edition van 39,99 voor 12,79

SENRAN KAGURA Peach Beach Splash van 29,99 voor 9,89

Serial Cleaner + Official Soundtrack Bundle van 19,99 voor 3,99

Shadows: Awakening – Necrophage’s Curse van 4,99 voor 2,49

Shadows: Awakening – The Chromaton Chronicles van 4,99 voor 2,49

Shadows: Awakening Legendary Armory Pack van 1,99 voor 0,99

Shadwen van 16,99 voor 4,24

Shiftlings van 14,99 voor 4,94

Slay the Spire van 24,99 voor 12,49

Sleeping Dogs™ Definitive Edition van 29,99 voor 4,49

Slime Rancher van 19,99 voor 5,99

Sniper Elite V2 Remastered van 34,99 voor 5,24

Sniper van 8,99 voor 1,79

Space Hulk: Deathwing – Enhanced Edition van 29,99 voor 7,49

Space Pirate Trainer van 14,49 voor 5,79

SPACE RIFT – Episode 1 van 19,99 voor 7,99

Stealth Inc 2: A Game of Clones van 14,99 voor 2,99

Stifled van 19,99 voor 5,99

Stikbold! A Dodgeball Adventure van 9,99 voor 4,99

Stories: The Path of Destinies van 10,99 voor 3,29

Stunt Kite Masters VR van 14,99 voor 4,49

Stunt Kite Party van 9,99 voor 2,99

Sudden Strike 4: Africa – Desert War van 9,99 voor 4,99

Sudden Strike 4: Finland – Winter Storm van 9,99 voor 4,99

Sudden Strike 4: Road to Dunkirk van 9,99 voor 4,99

Sudden Strike 4: The Pacific War van 19,99 voor 9,99

Super Kids Racing van 9,99 voor 1,49

Supraland van 19,99 voor 14,99

Surf World Series van 14,99 voor 8,99

Surviving Mars van 29,99 voor 7,49

The American Dream van 19,99 voor 9,99

The Bunker van 19,99 voor 7,99

The Dark Pictures Anthology: Man Of Medan van 29,99 voor 9,89

The Dwarves van 39,99 voor 7,99

The Infectious Madness of Doctor Dekker van 12,99 voor 5,84

The Long Dark van 24,99 voor 8,74

THE QUIET MAN™ van 14,99 voor 3,74

The Shapeshifting Detective van 12,99 voor 10,39

The Unknown City (Horror Begins Now…..Episode 1) van 5,99 voor 0,89

The Walking Dead: Michonne – A Telltale Miniseries van 12,99 voor 5,19

The Walking Dead: The Final Season – Seizoenspas van 23,99 voor 10,79

Thief van 19,99 voor 1,99

This is the Police van 19,99 voor 5,99

Those Who Remain van 19,99 voor 9,99

Tiny Troopers Joint Ops van 6,99 voor 1,39

Tomb Raider: Definitive Edition van 19,99 voor 2,99

Torment: Tides of Numenera van 29,99 voor 5,99

Touhou Genso Wanderer Reloaded – The Elegance Bundle van 39,99 voor 11,99

Track Lab™ van 19,99 voor 7,99

Trax van 14,99 voor 3,74

Trine 2: Complete Story van 16,99 voor 4,24

Trine 3: The Artifacts of Power van 21,99 voor 5,49

Trine Trilogy van 29,99 voor 7,49

Trove – 30 ervaringsdrankjes van 19,99 voor 9,99

Trove – Botanische knaller van 4,99 voor 1,49

Trove – Dynamische mijnwerker van 4,99 voor 1,49

Trove – Hearty Party-pakket 1 van 17,99 voor 8,99

Trove – Mega Menagerie-pack van 29,99 voor 14,99

Trove – Snel geld van 19,99 voor 9,99

Trover Saves the Universe van 29,99 voor 10,49

Tumble VR van 9,99 voor 4,99

Unravel van 19,99 voor 4,99

Valhalla Hills – Definitive Edition van 19,99 voor 4,99

Void Bastards van 29,99 voor 14,99

Void Bastards: Bang Tydy van 4,99 voor 2,49

Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr Complete Collection van 89,99 voor 13,49

Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr Complete Upgrade Pack van 39,99 voor 9,99

Warhammer 40,000: Inquisitor – Martyr van 39,99 voor 7,99

WipEout™ Omega Collection van 34,99 voor 13,99

Wizard of Legend van 15,99 voor 6,39

Worbital van 12,99 voor 4,41

Worms Rumble & van 14,99 voor 9,74

ZOMB van 10,99 voor 2,74