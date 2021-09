PlayStation Showcase voor volgende week aangekondigd

Sony gaat volgende week een kijkje geven op de games die in het najaar en daarna zullen verschijnen. Verwacht echter geen VR nieuws.

De showcase zal op donderdag 9 september om 22:00 (Nederlandse tijd) plaatsvinden en gaat tonen wat Sony in het verschiet heeft voor de PlayStation 5.

Tijdens de 40 minuten durende showcase kun je updates verwachten van PlayStation Studios en andere ontwikkelaars over games die dit najaar en daarna worden uitgebracht. Hierbij zullen zowel de grotere als kleinere ontwikkelaars aan het woord komen.

Sony raadt kijkers om na de show te blijven zitten voor meer updates van enkele studio’s die tijdens de Showcase de revue zullen passeren.

Het is mogelijk dat we meer horen over Horizon Forbidden West, dat in februari uitkomt, en hopelijk krijgen we een kijkje in de volgende God of War-game. Er komt een nieuwe Gran Turismo aan, maar verder valt nog te bezien wat Sony in petto heeft.

Een ding dat je echter niet tijdens de show hoeft te verwachten, is informatie over de volgende generatie VR van PlayStation.

Wat hopen jullie nog meer te zien tijdens de showcase? Wellicht de nieuwe standalone multiplayer game van Naughty Dog? Of juist een compleet nieuwe IP? Laathet ons vooral weten in de reacties!