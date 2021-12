PlayStation Plus-gebruikers kunnen Final Fantasy 7 deze week upgraden voor PS5

Square Enix heeft laten weten dat degene die in maart de Final Fantasy 7 Remake hebben gescoord in de PlayStation Plus-games van maart dit jaar gratis de upgrade naar de PlayStation 5 kunnen maken.

In maart was er nogal ophef over het feit dat PlayStation Plus-abonnees alleen de PlayStation 4-versie van de game kregen, omdat degene die de fysieke versie van de game hadden gekocht wel gratis de next-gen versie kregen. Hier komt vanaf aanstaande woensdag verandering in, want dan wordt het alsnog mogelijk om de upgrade te maken.

Mocht je in maart niet zo slim zijn geweest om de game alvast in je bibliotheek te gooien, zal je dus niet van deze mogelijkheid gebruik kunnen maken.

Starting this Wednesday…

• PS Plus subscribers who previously redeemed @FinalFantasy VII Remake via @PlayStation Plus will be able to upgrade to the PS5 version of the game.

• Episode Intermission, the DLC featuring Yuffie Kisaragi, will be 25% off for a limited time! pic.twitter.com/mnkCIRR586

— FINAL FANTASY VII REMAKE (@finalfantasyvii) December 19, 2021