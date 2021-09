PlayStation Plus games voor september bevestigd

Sony heeft zojuist de drie games bevestigd als PlayStation Plus-games voor september. Mocht je het gemist hebben welke games dat zijn, Check dan het originele bericht

[Orgineel bericht]:Het wordt de laatste tijd wel gebruikelijk dat de nieuwe PlayStation Plus-games al lekken voordat Sony ze officieel onthuld.

Ook deze maand lijkt daar geen verandering in te komen, want de Franse site Dealabs heeft de mogelijke games voor PlayStation Plus-abonnees gespot.

Net als iedere maand bevat het weer één PlayStation 5 game en dat is in dit geval Overcooked All You Can Eat. Het gaat om de anniversary edition, waarin alle DLC en content uit de Overcooked-games zit, inclusief een multiplayer voor de eerste game.

Voor PlayStation 4-gebruikers staan Hitman 2 en Predator: Hunting Grounds in het verschiet. Uiteraard als blijkt dat dit allemaal waar is, maar we hebben er wel vertrouwen in gezien degene die het naar buiten bracht al vaker aan het juiste end zat.