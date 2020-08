PlayStation Plus-games voor september bekend

Sony heeft de PlayStation Plus games voor volgende maand onthuld. Deze maand is het de beurt aan Street Fighter V en PlayerUnknown Battlegrounds.

Beide games zijn vanaf aanstaande dinsdag verkrijgbaar in de PlayStation Store. Tot die tijd heb je nog de kans om Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered en Fall Guys in huis te halen. Wat vinden jullie van de games van september?