PlayStation Plus-games voor oktober mogelijk gelekt

Voor de tweede maand op rij lijken de PlayStation Plus-games voor de nieuwe maand weer voortijdig gelekt te zijn.

Het nieuws komt wederom van Dealabs, dat ook al gelijk had voor de ‘gratis’ games voor deze maand en ook voor oktober claimen ze de games te weten. Het zou namelijk gaan om Mortal Kombat X en PGA Tour 2K21 voor de PlayStation 4 en Hell Let Loose voor de PlayStation 5.

Uiteraard waarschuwen we je wel, aangezien het nog niet officieel door Sony is bevestigd. Zodra we iets horen, laten we het jullie uiteraard weten!