Playstation Plus games voor december bekend

Naast alle sinterklaas- en kerstcadeaus die we deze maand krijgen gaat ook Sony uitdelen! Oke, dit doen ze elke maand, maar desondanks is het altijd weer een plezier om te zien wat we voorgeschoteld krijgen.

Deze maand mogen we aan de slag met Worms Rumble, waarin je het leven van je tegenstanders vies moeilijk probeert te maken en op een zo’n mooi mogelijke manier van het level verwijderen. Wil je nog meer over de top actie, dan is Just Cause 4 misschien wel iets voor jou! Roel was aardig enthousiast in zijn review, dus schroom vooral niet om deze eens te proberen. Als laatst mogen we met het snelle Rocket Arena aan de slag. De game is nog niet heel erg lang uit en komt wat moeizaam op gang, maar het is zeker het proberen waard.

Alle games van november zijn nog tot volgende week te downloaden. Bugsnax daarentegen is nog te downloaden tot 4 januari. Zijn jullie van plan om hier wat te proberen, of laat je het mooi aan je voorbij gaan?