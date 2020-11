Sony heeft de PlayStation Plus-games voor december onthuld en ook deze maand zijn het er weer drie.

De platformhouder heeft laten weten dat Just Cause 4, Rocket Arena en Worms Rumble in december ‘gratis’ op te halen voor PlayStation Plus-abonnees. Alle games zijn vanaf 1 december in de PlayStation Store te vinden en zullen tot 4 januari opgepikt kunnen worden. Van Worms Rumble is er overigens zowel een PlayStation 4 als 5-versie.