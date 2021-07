PlayStation Plus games voor augustus per ongeluk gelekt op Sony’s website

De PlayStation Plus-games voor augustus zijn door Sony iets te vroeg onthuld.

De lijst met games zijn inmiddels alweer verwijderd, maar het internet was er snel bij om ze even te noteren. Hunter’s Arena: Legends, Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville en Tennis World Tour 2 zullen de games worden die PlayStation Plus-abonnees deze maand ‘gratis’ kunnen scoren.

Hunter’s Arena: Legends is al uit op pc en is een Battle Royale-game voor 30 spelers, en het werd eerder aangekondigd als een day-one-release op PlayStation Plus voor augustus, voor zowel PS4 als PS5; volgens de augustus-lijst krijgen Plus-leden echter alleen de PS5-versie. Het is mogelijk dat Sony per ongeluk de PS4-versie op de lijst heeft weggelaten of dat het releaseplan is gewijzigd. We zullen moeten wachten tot de officiële aankondiging van augustus wordt gedaan om het zeker te weten.

PopCap’s Plants vs. Zombies: Battle for Neighborville, komt ook naar de service, en het daarin wordt Neighborville binnengevallen door, nou ja, zombies.

De game bestaat uit verschillende regio’s, zoals free-roam-gebieden en sociale hubs zoals Dave Manor, waar je contact kunt maken met andere spelers en je favoriete speelbare planten of zombies kunt aanpassen met outfits. Er is ook de Thunderdome-regio, een strijdarena.

Er worden ook nieuwe teamplay-klassen met het spel geïntroduceerd, waardoor jij en je vrienden als een enkele eenheid kunnen spelen. De game bevat ook een coöp-splitscreen. De game werd oorspronkelijk uitgebracht in oktober 2019 voor pc, Xbox One en PlayStation 4.

En dan is er Tennis World Tour 2. Hier speel je als ‘s werelds beste spelers, streef je ernaar om elk oppervlak onder de knie te krijgen, perfectioneer je je spel en doe je je best om het wereldcircuit te domineren. Je kunt kiezen uit meerdere spelmodi, met enkel- en dubbelspel, lokaal en online. Er is ook een Career-modus waarin je een seizoen, personeel, uitrusting en sponsors kunt beheren.

De games zijn vanaf 3 augustus beschikbaar, wat betekent dat je tot die tijd de aanbiedingen van juli kunt binnen halen: A Plague Tale: Innocence, Call of Duty: Black Ops 4 en WWE 2K Battlegrounds.