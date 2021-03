Playstation Plus Games voor april bekend

Playstation heeft weer een maand vol Playstation Plus Games voor ons in petto. Oddworld: Soulstorm, Days Gone en Zombie Army 4: Dead War zullen vanaf 6 april gratis beschikbaar zijn voor Playstation Plus-gebruikers.

Sony maakte dit nieuws bekend op het Playstation Blog. Opvallend is dat Oddworld: Soulstorm op diezelfde dag haar officiƫle releasedatum heeft. Gloednieuwe games komen niet vaak langs als Playstation Plus Games. Overigens zal Soulstorm alleen maar beschikbaar zijn voor de PS5. Days Gone en Zombie Army 4: Dead War zullen zowel op de PS5 als PS4 te spelen zijn. Deze maand aan gratis games loopt tot maandag 3 mei.