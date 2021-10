PlayStation Plus-games van november gelekt

Het is wederom de Franse Dealabs die de PlayStation Plus-games voor november lekt. Al heeft men nog niet alle games weten te vermelden.

November 2021 is namelijk een speciale maand voor PlayStation, aangezien de PlayStation VR-bril dan vijf jaar bestaat. Om dat te vieren, ‘krijgen’ PlayStation Plus-abonnees drie extra VR-games.

Volgens Dealabs worden de PlayStation Plus-games van november:

– Kingdoms of Amalur: Re-reckoning (PS4)

– Knockout City (PS4 en PS5)

– First Class Trouble (PS4 en PS5)

– The Walking Dead: Saints and Sinners (PlayStation VR)

Het is nog niet officieel door Sony vermeld, maar dat lijkt een kwestie van tijd. Ook zijn we nog twee van de drie VR-games verschuldigd. Wat hopen jullie nog als VR-game te zien? Laat het ons weten in de reacties!