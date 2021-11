Playstation Plus games van december gelekt

Het komt vaker voor dat de maandelijkse games voor Playstation Plus-abonnees bekend zijn voor Sony dit zelf naar buiten brengt. Dus ook deze maand weer. En zo te zien, worden we vet verwend.

Vergeet niet om het wel met een grote korrel zout te nemen, het zou namelijk maar zo kunnen zijn dat er niks van klopt. Dealabs, degene die de lek naar buiten heeft gebracht, heeft het echter vaker bij het juiste eind gehad, dus we hebben stille hoop.

Naar verluid mogen we deze maand de vrij recente next-gen titel Godfall aan onze bibliotheek toevoegen. Godfall ging met gemixte recensies over de toonbank dus helemaal verbaasd zijn we niet, maar misschien is het een jaar later al een stuk beter. Iets ouder, maar ook vrij recent, is Mortal Shell, een Dark Souls-achtige game die het net even iets anders aanpakt. Als laatst kunnen we met Lego DC Super-Villains aan de slag, waarin we de controle krijgen over de slechteriken uit de franchise.

Zitten er games tussen die jullie graag willen spelen, of is dit een lijst waarvan je hoopt dat de lek niet klop? Laat het ons hieronder in een reactie weten!