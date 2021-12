Playstation Plus-game Godfall: Challenger Edition is niet de volledige versie

Je leest het goed, we worden deze maand in het ootje genomen door Sony! Waar we normaliter volledige games voor onze kiezen krijgen, wordt er deze maand een onvolledige versie voorgeschoteld.

Enige tijd geleden lekte er al uit welke games in december beschikbaar zouden zijn voor Playstation Plus leden. Een opvallende was Godfall, een relatief nieuwe titel voor de Playstation 5. Ondanks dat we vaak stevige games in het maandelijkse palet van Sony zien verschijnen, gebeurt dit niet vaak zo kort na de launch.

Wat blijkt nou, het gaat helemaal niet om de volledige versie van Godfall! De Challengers Edition, zoals deze versie wordt genoemd, bevat enkel de end-game modi: Lightbringer, Dreamstones en Ascended Tower of Trials. Je krijgt dus wel de mogelijkheid om online te spelen en om direct een max-level personage te maken, om toegang te krijgen tot de content. Tevens zijn alle classes beschikbaar. Maar let dus goed op dat je niet de singleplayer campaign tot je beschikking krijgt.

Ondanks dat je een vrij nieuwe game ‘zomaar’ krijgt, vinden wij het wel bijzonder dat er een onvolledige versie wordt weggegeven, tegenover jaren van hele games ontvangen. Tevens bied Sony tegenwoordig voor veel games een proefperiode van 8 uur aan om een game te testen. We horen graag jullie mening hierover!