Sony heeft goed nieuws voor gamers die nog geen PlayStation Plus hebben: aankomend weekend is de service van Sony namelijk gratis uit te proberen.

Ondanks het extra lange weekend in verband met Pinksteren loopt de actie van Sony alleen op 22 en 23 mei, maar het geeft je in ieder geval de kans om je favoriete games ook online te spelen. Gaan jullie een poging wagen? Laat het ons vooral weten in de reacties!