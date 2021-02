Bokeh Game Studios heeft een nieuwe video op YouTube geknald waarin Keiichiro Toyama meer info geeft over hun eerste horror titel.

Toyama, de maker van games als Silent Hill, Gravity Rush en Siren geeft in de video te kennen hoe hij (tot zijn verrassing) in de game-industrie is terecht gekomen. Echter geeft hij ook al wat kleine beetjes info over de eerste game van de onlangs opgestarte studio.

Bokeh Game Studio’s eerste project is een horror-georiënteerde titel, die zijn eigen stijl krijgt, die gedeeltelijk geïnspireerd is door wat hij noemt als ‘death games’. Daarnaast meldt hij dat het thema Japanse manga is en dat het plaatsen van hen in ‘brute werelden’ een thema wordt.

“Je hebt deze gewone mensen die in irrationele situaties zijn gedreven”,

legt hij uit.

“Ze staan ​​emotioneel op het randje als ze te maken hebben met actie of drama. Dit heeft me beïnvloed en ik denk dat dit in mijn volgende game wel te zien is. “

“Terwijl ik elementen van horror weghoud, wil ik dat de speler zich opgewonden voelt tijdens het spelen van het spel. De kijk op horror die ik heb, is het dagelijkse leven dat door elkaar wordt geschud. In plaats van enge dingen te laten zien, zou het onze positie in twijfel moeten trekken, ons ertoe moeten aanzetten om het feit dat we vreedzaam leven in twijfel te trekken. “

We zullen nog wel even geduld moeten hebben, want de horrorgame staat voor op zijn vroegst in 2023 in de planning. Toch is het leuk om te lezen dat een ontwikkelaar, die al een tijdje niet meer aan een genre heeft gewerkt toch weer terugkeert. We zijn in ieder geval benieuwd, jullie ook?!