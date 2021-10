PlayStation neemt geen studios over om alleen maar groter te worden

Sony liet deze week dan eindelijk weten dat Bluepoint Games aan PlayStation Studios is toegevoegd. Hiermee lijkt voorlopig de ‘koopwoede’ van Sony getemperd. Al staat de studio er zeker nog voor open om meer studios over te nemen.

De platformhouder zal namelijk altijd wel openstaan voor het overnemen van andere ontwikkelaars, al hebben ze daar wel een aantal voorwaarden voor. Zo nemen ze niet zo maar studios over om alleen maar ‘groter te worden’ en staat voornamelijk de kwaliteit op het vaandel. In een gesprek met IGN laat PlayStation chef Hermen Hulst weten hoe ze daar bij Sony op letten.

“We staan ​​altijd open voor het opbouwen van nieuwe relaties of het in huis halen van mensen, maar alleen als we vasthouden aan de quality-first mentaliteit en de juiste soort innovatieve content, nieuwe en diverse ervaringen. Omdat al onze teams veel met elkaar delen, maar ze zijn ook heel verschillend van elkaar zijn, en dat is wat ik echt leuk vind. Ik denk dat dat is wat het PlayStation-publiek (de PlayStation-fans) verdient, het is die gevarieerde reeks games die uit PlayStation Studios komen.

De manier waarop we naar onze groep studio’s kijken, en we hebben nu 16 interne teams als onderdeel van PlayStation Studios, is heel erg de manier waarop we naar onze games kijken. Het moet goed zijn, het moet kwalitatief passen bij waar we voor staan, het moeten de juiste games zijn. Hetzelfde met de teams. De teams blijven moeten een zeer collaboratieve mentaliteit hebben. Ze moeten kwaliteitsgericht zijn. We kopen geen teams om alleen maar groter te zijn. We kopen alleen teams omdat we het gevoel hebben dat we samen iets gaan maken dat nog beter zal zijn dan wanneer we het apart van elkaar zouden doen.”

Stel jij zou de baas van PlayStation zijn: welke studio zou jij sowieso aan het rijtje van PlayStation Studios willen toevoegen? Laat het ons vooral weten in de reacties!