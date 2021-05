PlayStation krijgt volgend jaar Discord-integratie

Sony en Discord zijn de samenwerking met elkaar aangegegaan en dat betekent dat vanaf begin volgend jaar PlayStation-gebruikers een integratie van de service op hun console kunnen verwachten.

In een bericht op de officiële website van Sony laat het bedrijf weten van de samenwerking. Qua details blijft het nog even een beetje vaag, maar Sony stelt dat er ‘hard gewerkt’ wordt om Discord te verbinden aan de sociale en game-ervaringen van het PlayStation Network.

Het ligt dus in de lijn der verwachting dat Discord begin volgend jaar ook beschikbaar is via de consoles van Sony. Hoe dit precies zal gebeuren, is dan nog niet duidelijk. Grote kans lijkt dat het om een losse PlayStation App gaat, maar wellicht weten de heren van beide bedrijven iets soepeler te bedenken. Sony heeft wel een bedrag in Discord geïnvesteerd als onderdeel van de samenwerking en heeft een minderheidsaandeel in het bedrijf. Zowel Sony als Discord zullen in de komende maanden meer details gaan onthullen over deze samenwerking.

Opvallend is dat deze deal net gemaakt wordt, nadat er eerder gespeculeer was over een mogelijke overname van Discord door Microsoft. De Amerikaanse platformhouder zou zelfs 10 miljard dollar overhebben om het sociale platform over te nemen.