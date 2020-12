Playstation January Sale is begonnen

Niets is leuker dan een berg met aanbiedingen net voor de welverdiende kerstvakantie begint! De komende maand kun je een hoop topgames met fikse korting krijgen bij digitale winkel van Sony.

Uiteraard hebben we al even gekeken en zien we een aantal blikvangers voorbij komen:

Final Fantasy VII Remake – van 69,99 nu voor 34,99 – 50% korting

Call of Duty Black Ops: Cold War – van 69,99 nu voor 49,69 – 29% korting

Marvel’s Avengers – van 69,99 nu voor 34,99 – 50% korting

Destiny 2: Beyond Light – van 39,99 nu voor 29,99 – 25% korting

Seikiro: Shadows Die Twice – van 69,99 nu voor 45,49 – 25% korting

The Last of Us Part 2 – van 69,99 nu voor 39,89 – 43% korting

Bekijk vooral al aanbieding op de website van de Playstation Store zelf. Geef nog niet al je geld uit, komende dagen zal ook Steam met zijn sale beginnen en is Xbox al even bezig. Zaten jullie op de sales te wachten voor een bepaalde game? Laat het weten!