PlayStation had hun beste kwartaal ooit

De PlayStation-divisie van Sony heeft het afgelopen kwartaal de meeste omzet ooit gebracht. De pandemie zorgde voornamelijk een groei in de verkoop van games en PlayStation Plus-leden.

Het afgelopen kwartaal, dat op 30 juni eindigde, bracht de PlayStation-divisie ruim 5,63 miljard dollar op. Gedurende het kwartaal werden er 1,9 miljoen exemplaren van de PlayStation 4 verscheept, wat het totaal op 112,3 miljoen brengt.

Dat is een stijging ten opzichte van het afgelopen kwartaal een stijging (1,4 miljoen in Q4 2020), maar wel een behoorlijke daling ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar (3,2 miljoen stuks). Dit is wel in de lijn der verwachting van Sony, aangezien de PlayStation 5 zich aan dit najaar gaat aanmelden. De PlayStation 4 ligt overigens nog steeds voor op de verkopen van de PlayStation 2 (in dezelfde tijdsperiode) en zou deze dus nog steeds in kunnen halen.

Over de PlayStation 5 werd door Sony niet veel verteld in het financiële rapport, alleen dat deze dat deze nog steeds volgens planning zal verschijnen.

Weer terugkomend op de cijfers van het afgelopen kwartaal: er werden 91 miljoen (stijging van 83% ten opzichte van vorig jaar) games voor de PlayStation 4 verkocht, waarvan 74% digitaal werden aangeschaft. 18,5 miljoen exemplaren ervan waren van Sony’s eigen ontwikkelaars, waarvan ook The Last of Us Part 2 deel uit maakt. Ghost of Tsushima zit niet bij deze cijfers, aangezien die pas in het huidige kwartaal uit kwam.

Het aantal PlayStation Plus-leden is ook weer gestegen naar 44,9 miljoen, wat een nieuw record is. De afgelopen drie maanden zijn erg goed geweest voor Sony en de PlayStation-divisie was voor bijna 50% verantwoordelijk voor de omzet.