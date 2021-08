PlayStation-exclusive Wild is mogelijk geannuleerd

Weet je nog die game van Michael Ancel die in 2014 door Sony werd aangekondigd voor de PlayStation 4? Die game heet Wild en er schijnt een hele goede reden te zijn dat we al jaren niks meer van de game hebben vernomen.

De prehistorische game is volgens journalist Jeff Grubb “dood” of beter gezegd geannuleerd.

Ontwikkelaar Wild Sheep Studio zou sinds het stoppen van Michael Ancel al niet meer bezig zijn met de ontwikkeling van Wild, maar met andere projecten bezig zijn.

Dit is overigens wel opvallend, aangezien de studio juist op zoek was naar personeel, ondanks het opstappen van de bedenker van games als Rayman en Beyond Good and Evil. Het spel zou zich 10.000 jaar geleden afspelen, ​​toen ‘natuur en mensheid één waren’, en je kon er als dier of mens in spelen. De wereld was zo groot als Europa en bevatte dynamisch weer en seizoenen, en er werd gezegd dat deze “vol was met interactieve mogelijkheden die eindeloos aanvoelen”.

“Elke keer dat je speelt, ontdek je nieuwe dingen, zelfs op dezelfde plek als voorheen”, zei Ancel. “Maar de beste eigenschap kwam van onze prototyping-fase toen we begonnen te spelen als wolven, paarden, schapen en … zelfs forel. Dus besloten we dat in Wild elk wezen speelbaar moest zijn, zelfs de gigantische en gevaarlijke.

Al deze functies gecombineerd, creëren zoveel nieuwe gameplay-situaties, vooral wanneer je online speelt. Hoe je het spel benadert, is aan jou, wat je doet en zelfs wat je bent – het is allemaal aan jou.”

Op het moment van schrijven hebben Sony noch Wild Sheep Studio gereageerd op de berichtgeving.