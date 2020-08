Sony en Square Enix hebben nog meer (tijdelijk) exclusieve content voor Marvel’s Avengers. Dit in de vorm van cosmetische items en emotes.

Mocht je Marvel’s Avengers op de PlayStation 4 of 5 gaan spelen, krijg je namelijk bij de release van elke nieuwe held 30 dagen eerder toegang tot een Legendary Outfit, Legendary Emote, Epic Takedown en nameplate. Dit heeft Crystal Dynamics op het PlayStation Blog laten weten.

Voor PlayStation Plus-leden komt daar nog bovenop dat zij een Marvel’s Avengers-pakket krijgen dat een zeldzame outfit en nameplate bevat. Daarnaast krijgen zij ook 100 credits telkens wanneer er een nieuwe held naar de game komt. De helden waarvan we nu al weten dat zij na de lancering komen, zijn: Kamala Khan, Hawkeye en Spider-Man (exclusief voor de PlayStation 4).

Marvel’s Avengers wordt op 4 september verwacht voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One. Later dit jaar komt de game ook naar de PlayStation 4 en Xbox Series X, gevolgd door Google Stadia in 2021.