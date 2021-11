PlayStation Direct nu beschikbaar in Nederland

De PlayStation Direct winkel werd in 2019 opgericht. Hier kan je direct van Sony Playstationproducten kopen. Vanaf vandaag is de online winkel ook beschikbaar in Nederland.

PlayStation Nederland zette dit nieuws op haar Twitter-account. Vorige week werd de winkel al beschikbaar gemaakt in Duitsland. Sony beloofde toen dat een versie voor de Benelux snel zou volgen. Jammer genoeg is de veel gezochte PlayStation 5 ook hier niet op voorraad. Naast de console zelf zijn er wel headsets en controllers op de website beschikbaar.