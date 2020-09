Playstation 5, wat mag hij kosten? – Indication-Nation

De PlayStation 5 krijgt vanavond zeer vermoedelijk zijn prijskaart en releasedatum, dus onder games is de next-gen console het gesprek van de dag. Zo ook op de redactie, waar we graag met elkaar discussiëren over allerlei onderwerpen gerelateerd aan gaming. Een beter onderwerp dan de prijs en releasedatum van de nieuwe Playstation kunnen we momenteel niet bedenken, dus dat is natuurlijk goed voer voor een artikel. Check snel hoe wij erover denken en schroom niet om je eigen prijsindicatie in de comments te delen!

Boyd



Alle signalen duiden erop dat Sony vorige week erg geschrokken is van de scherpe prijs die Microsoft aan de Xbox Series S heeft gehangen, een schamele €300,-. Weliswaar zal deze console het onderspit delven qua performance in vergelijking met de Series X en PS5, maar veel casual gamers zullen dan toch verleid worden door de zachte prijs van de next-gen console. Daarom weet ik vrijwel zeker dat Sony de prijs zal aanpassen: de PS5 met disc reader zal €449,- kosten, de PS5 zonder disc reader €349. Zo blijft Sony qua prijs dichterbij de concurrent, maar zullen ze er geen zware verliezen aan lijden. Het zou mij overigens niet verbazen als de meest complete versie van de PS5 ‘gewoon’ €499,- zal kosten, maar duurder dan dat zal de console echt niet worden.

Rogier

Mijn onderbuikgevoel zegt dat Sony Microsoft onder de gordel gaat raken. Microsoft heeft zijn prijs immers laten zien dus het zou niet gek zijn als Sony daarop gaat reageren. De prijs die ik denk te zien vanavond is €449 voor de versie met disc en €299/349 voor de ‘digital-only’ variant. Omdat de Playstation 5 toch op bepaalde vlakken iets minder kracht lijkt te hebben vermoed ik dat ze daarom lager kunnen inzetten met deze console. Door de strakke exclusives die eraan komen halen ze eventueel verlies van de console snel weer op. Want op het gebied van exclusieve content lopen ze natuurlijk ver voor op Microsoft.

Dat de ‘digital-only’ een stuk goedkoper wordt zit natuurlijk in het feit dat er geen Blu-ray speler meer in zit. Daarnaast is fysieke games kopen steeds meer iets van het verleden, al helemaal voor de casual-gamer. Op deze manier maken ze het erg aantrekkelijk voor de huis-tuin-en-keuken-gamers om toch een console te halen, zonder het drama van speldoosjes en voor een aantrekkelijke prijs. Op deze manier zetten ze een vervelend voetje voor Microsoft en winnen ze naar mijn idee redelijk eenvoudig de ‘console-war’, ook al heeft Microsoft aangegeven hier niet echt meer aan mee te doen. Zij verdienen immers eenvoudig bij doordat de Xbox Game Pass ook op de PC beschikbaar is.

Dwayne

Ik denk dat de PlayStation 5 op vrijdag 27 november 2020 in de winkel ligt. De release van de PS4 vond in Europa plaats op vrijdag 29 november 2013, dus ik denk dat Sony daar niet veel naast zal zitten dit jaar. Wat betreft de prijs denk ik dat Sony heel goed weet wat het in handen heeft en dat ook niet vergeten moet worden dat de componenten voor de PS5 behoorlijk duur zijn. Dat gaan we gewoon terugzien in de prijs. Ik denk echter dat mensen best bereid zijn om iets meer te betalen voor een console met hele goede exclusives. Vooral als we vanavond nog een gloednieuwe first party-titel voorgeschoteld krijgen, worden fans helemaal wild.

In mijn optiek kan het bijna niet anders. Sony gaat ons sowieso even nog even wegblazen met minstens één hele dikke first party-titel voor PS5. Ik heb het over een game van het kaliber God of War of Uncharted. Pure AAA-magie voor de next-gen console. Daarna maken ze de prijs en releasedatum bekend. Ik schat de verkoopprijs van de nieuwe PlayStation daarom in op 549 euro voor de versie met discs en 349 euro voor de all digital-versie. Net iets meer dan Series X en S, maar een prijs die het publiek sowieso gaat betalen!

Niek

Ik denk dat de releasedatum nog de gemakkelijkste voorspelling is in dit geval. Ergens in de tweede helft van november zal de PS5 uit gaan komen. Dit is perfect voor de feestdagen, waar menig cadeau wordt uitgewisseld. Qua prijs lijk ik toch anders te denken dan de meeste Gamingnation-collega’s. Ik denk niet dat een gigantisch bedrijf als Sony even snel in een weekje hun prijsmodel zal kunnen aanpassen vanwege concurrent Microsoft. Verder hebben we bij bijvoorbeeld de PS3 gezien dat deze een hoge startprijs had. Die console was dan ook pas jaren later winstgevend. Daarnaast kunnen we stellen dat de PS4 toch wel overheersend geweest is over de Xbox One. Met zo’n grote voorsprong (waarmee Sony dus nog wel iets kan lijden) in combinatie met een klein beetje arrogantie aan Sony’s kant, verwacht ik voor de disc-versie van de PS5 een prijs van 549 euro.

Met de non-disc-versie schat ik zo’n 100 euro verschil in, voor een totaal van 449 euro. Het klopt inderdaad dat fysieke games steeds meer op de achtergrond raken. Ik denk dat de non-disc-versie dan ook het meeste zal verkopen. Maar vanwege de redenen die ik eerder gaf denk ik niet dat Sony een heel groot gat tussen die twee prijzen zal laten vallen. Maar geloof me, dit is een voorspelling waarbij ik graag te hoog heb ingeschat!

Joey

Wat prijs van de PlayStation 5 betreft ben ik het wel met Boyd eens. Ik denk dat Sony het in veel ogen van gamers niet kan maken om met een mindere krachtige console op de markt te komen en er dezelfde prijs voor te vragen. Sony zou toch ergens een compromis moeten sluiten en als dat niet in de vorm is van een goedkopere console dan misschien in de vorm van een gratis launchgame bij aanschaf. Als ze dit laatste doen, zal het me niet verbazen als dat Spider-Man: Miles Morales wordt.

Qua releasedatum denk ik niet dat Sony heel ver van de release van Microsoft vandaan zit. Er wordt al gespeculeerd dat er promotiemateriaal voor de week van 13 november klaar staat, dus ik verwacht de console rond 13 tot uiterlijk 20 november. Ook laatstgenoemde datum heb ik al vaker voorbij zien komen, maar dit wil natuurlijk nooit zeggen dat het ook daadwerkelijk gebeurt.

Roel

Het zal wel weer aan mij liggen, maar ik denk dat de schijfloze PS5 niet goedkoper gaat zijn dan de reguliere variant. Als ze dat wel doen, dan zie ik het als een vieze manier om de hogere prijzen te hanteren/op te dringen, en ik schat PlayStation/Sony hoger in dan dat. Ook zouden ze daarmee de al moeilijk hebbende gamestores zoals een Amerikaanse Gamestop (die geen digitale codes meer mag verkopen) en onze eigen Nedgame en Gamemania onnodig uit de markt concurreren. Dat gezegd hebbende, de prijs.. Gewoon 499 dollar en dus 499 euro voor zowel de schijfloze versie als de console met disc. Het verschil zal misschien iets in opslagruimte zijn, maar verder niets.

Nu ik dit stukje zelf teruglees, denk ik dat ik er waarschijnlijk naast zit. Ik ga niet m’n inzet veranderen, maar als ik ernaast zit, dan zal de all-digital console ietsje goedkoper zijn en de reguliere ietsjes duurder. De exacte datum dat ie zal uitkomen? Geen idee, het zal in november zijn, met tijd genoeg voor de feestdagen om de winkels een voorraadje te kunnen laten aanleggen, maar laat genoeg in het jaar dat ze dan nog hartstikke nieuw zijn. Interessanter vind ik dat ik denk dat PlayStation nog een troef achter de hand heeft. Een dikke vette launchgame waar we nog niets van weten, iets wat iedereen direct zo’n apparaat laat bestellen!

Robert

Hoewel ik voornamelijk Nintendo-gerelateerde artikelen schrijf, is de komst van nieuwe consoles altijd een feestje. Vanwege de toffe first-party games, zoals Uncharted, The Last of Us en zelfs The Last Guardian is de PlayStation op dit moment voor mij de beste optie naast mijn Nintendo Switch. Dat zal straks waarschijnlijk niet anders zijn. Sony heeft goud in handen met hun exclusieve games en daarmee zullen ze Microsoft weer gaan aftroeven.

Tenminste, als gamers de prijs zullen accepteren die Sony aan hun PlayStation 5 zal hangen. Ik ben er namelijk bang voor dat Microsoft echt een te goede prijs heeft aangekondigd voor de Xbox Series X en vooral de Series S. Ik denk dat de PlayStation 5 met disc 549 euro gaat kosten en de schijfloze versie 400 euro. De prijzen van de PlayStation 5 zullen naar mijn mening dus hoger liggen dan de prijzen van de Xbox Series X en S. Echter zal het prijsverschil voor het gros van de fans niets uitmaken. Liefhebbers van first-party titels uit de keuken van Sony, kiezen toch wel voor een PlayStation 5. Datzelfde geldt natuurlijk voor first-party titels van Microsoft. Het gaat juist om die goedkopere versies van beiden bedrijven.

Welke doelgroepen gaan die goedkopere versies aanspreken? Voor mij zouden de schijfloze versies namelijk een uitkomst zijn. Voor een flinke korting een volwaardige next-gen console in huis halen klinkt te aanlokkelijk. Ik twijfel toch serieus om voor de Series S te gaan. Alleen moet Sony dan geen nieuw deel uit de Uncharted-serie aankondigen.

Wat denk jij? Worden de PS5-consoles goedkoper dan Xbox Series-consoles, of juist duurder? Laat het weten onder dit artikel!