PlayStation 5 volgens berichtgeving twee keer zo veel verkocht als Xbox Series X/S in eerste kwartaal

Volgens een rapportage doet Sony het ook met de current-gen consoles een stuk beter dan concurrent Microsoft. De PlayStation 5 zou namelijk twee keer zo veel exemplaren over de toonbank doen gaan als de Xbox Series X/S.

Volgens Ampere Analysis leidt de PlayStation 5 de verkopen ten opzichte van de Xbox Series X/S over het eerste kwartaal van dit kalenderjaar. De site meldt namelijk dat er van beide versies van de PlayStation 5 2,8 miljoen exemplaren zijn verkocht, tegenover 1,3 miljoen stuks van de Xbox Series S/X.

Daarbij houdt de website nog wel een slag om de arm door de aanhoudende tekorten in geleiders en is het dus eigenlijk moeilijk te zeggen hoe groot de vraag is naar beide consoles. Het zou maar zo kunnen dat de consumenten op dit momment hetgeen kopen wat nu voorhanden is. Het blijft interessant hoe Sony’s console het op de lange termijn zal doen ten opzichte van diens concurrent.

Sony liet vorige maand weten dat zij 3,3 miljoen exemplaren van de PlayStation 5 hadden verscheept in het eerste kwartaal. Dit zou kunnen betekenen dat een hoop exemplaren niet direct naar consumenten zijn gegaan, maar nog in handen van bijvoorbeeld de scalpers.

Zowel Sony als Microsoft hebben moeite om aan de vraag te voldoen. Zowel doordat er constante vraag is naar de hardware als het feit dat ze niet in staat zijn om genoeg exemplaren te ontwikkelen. Daarbij is de vraag door de pandemie naar geleiders ongekend hoog en lijkt het erop dat we tot minimaal eind dit jaar/ begin 2022 (nauwelijks) geen consoles in de winkels zullen zien.