Playstation 5 verkocht 4,5 miljoen keer in 2020

De PS5 is in 2020 4,5 miljoen keer verkocht. Dit feit kwam naar buiten toen uitgever Sony haar kwartaalcijfers publiceerde.

De verkoop van Sony’s nieuwste console deed veel stof opwaaien in het afgelopen jaar. Het aanbod van het apparaat was veel lager dan de vraag, wat resulteerde in tekorten bij veel winkels. Het is dan ook niet vreemd om te denken dat de verkoop van de PS5 vele malen hoger had kunnen liggen. Nog steeds lijkt de aanvoer van PS5’s schaars. Een aantal online winkels geeft aan dat dit nog zeker voor een groot deel van 2021 zal gelden.

Het is overigens niet duidelijk hoe de verkopen van de PS5 zich verhouden tot die van de Xbox Series X/S. Microsoft heeft nog geen verkoopcijfers van hun console uitgebracht.