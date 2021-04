PlayStation 5 snelst verkochte console ooit in de Verenigde Staten

In de game geschiedenis heeft een console nog nooit zo snel verkocht als de PlayStation 5 in de Verenigde Staten. Althans, als wij analist Mat Piscatella van NPD mogen geloven.

De PlayStation 5 genereert de meeste omzet in relatie tot het aantal verkochte units. Dat is opvallend te noemen, aangezien de levering van PlayStation 5’s zeer moeizaam gaan wegens de heersende pandemie en de langzame productie van benodigde onderdelen voor de console. Dit betekent overigens niet dat Sony’s next-gen apparaat het beste verkoopt: dit blijft nog altijd de Nintendo Switch, die al 28 maanden aan de top staat in de Verenigde Staten.

Heb jij al een PlayStation 5? Zo ja, wat vind jij ervan?