‘PlayStation 5 pre-orders gaan mogelijk morgen live’

Ondanks het ontbreken van een officiële aankondiging, zouden pre-orders voor de PlayStation 5 mogelijk morgen van start gaan.

Dat blijkt uit een inmiddels verwijderde tweet van de Britse retailer Game Guildford. In de tweet geeft de gamewinkel aan dat mensen die wachten op een PS5-pre-order morgen meer nieuws krijgen. Sony zou dan namelijk een aankondiging hebben gepland.

Hoewel het raar lijkt dat een gamewinkel zo’n belangrijke aankondiging het internet opslingert, is hier wel een logische verklaring voor. Gamewinkels worden namelijk altijd gewaarschuwd door een fabrikant als er pro-order nieuws aankomt. De kans is groot dat een medewerkers zijn mond voorbij heeft gepraat. Het verwijderen van de tweet is daarom best wel logisch.

Wat zeker is, is dat de tweet van Game Guilford op een opmerkelijk moment komt. Eerder vandaag lekte namelijk de verkoopprijs en de trailer van Xbox Series S, een van de concurrerende consoles van de PlayStation 5. Na het lek kwam Sony-concurrent Microsoft met een bevestiging van de verkoopprijs en het uiterlijk van de console.