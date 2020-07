PlayStation 5 mogelijk backward compatible via cloud streaming?

Sony heeft een patent vast laten leggen, waarin men het mogelijk wil maken om PlayStation 1, 2 en 3 games via cloud streaming naar de PlayStation 5 te brengen.

Het patent werd in juli vastgelegd en laat zien hoe Sony middels servers wil configureren om consoles als de PlayStation 1, 2 en 3 te simuleren. Die games zouden op die servers draaien en de beelden naar de PlayStation 5 worden gestreamd.

Hierdoor zou het mogelijk worden om oudere PlayStation-games op de PlayStation 5 en/ of toekomstige PlayStation hardware te kunnen spelen. In de patenten worden de PlayStation 1, 2 en 3 vermeld. Dit is op zich logisch, aangezien de ‘meeste’ PlayStation 4-games gewoon backwards compatible zijn voor de PlayStation 5.

Het wil echter nog niet zeggen dat deze feature in de PlayStation 5 wordt gebruikt. Het zou ook zo maar kunnen dat ze dit patent alleen vastleggen en er niets mee gaan doen. Al geeft het toch stiekem de hoop dat de nieuwste console van Sony toch meer qua backwards compatibility gaat doen.