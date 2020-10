Sony heeft laten weten dat ze de game Destruction AllStars niet alleen uitstellen tot februari, maar dat de game ook ‘gratis’ verkrijgbaar wordt voor PlayStation Plus-leden.

Op het PlayStation Blog laat Sony’s directeur productontwikkeling, Pete Smith, weten dat actievolle racegame is uitgesteld van 19 november naar februari 2021 en dan een PlayStation Plus-game zal worden.

Pete Smith schrijft:

“Destruction AllStars is een multiplayer-game die op zijn best is als je online met gamers van over de hele wereld concurreert”, schreef Smith op de blog. “We willen dat zoveel mogelijk mensen de chaos op PS5 ervaren, en wat is een betere manier om dat te doen dan door de game aan onze PlayStation Plus-leden aan te bieden?

“Volgende week komen we terug met een gloednieuwe trailer en meer details over de game, zodat je precies weet wat je kunt verwachten als je het in februari downloadt. Dit is misschien teleurstellend nieuws voor sommigen van jullie die de game bij de lancering wilden spelen, maar we hopen dat je de beslissing begrijpt. “

Mocht je de game besteld en afgerekend hebben, zul je volgens Smith je geld terugkrijgen. Destruction AllStars is op voertuigen gebaseerd actiegame, die wordt ontwikkeld door Lucid Games en in juni werd aangekondigd. Je kunt Lucid Games kennen van de game Geometry Wars 3: Dimensions. De studio bestaat uit voormalig ontwikkelaars van WipeOut en gevestigd door voormalig Bizarre Creations leden.

We zijn benieuwd of de game het extra wachten waard is, maar we mogen niet klagen nu de game eigenlijk ‘free-to-play’ wordt, toch?