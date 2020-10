Playstation 5 krijgt nieuwe launch titel genaamd The Pathless

Ontwikkelaar Giant Squid brengt hun nieuwste game uit op 12 november én ook zal krijgt ook een PlayStation 5-versie. Dit betekent dat The Pathless één van de launchtitels wordt van Sony’s nieuwste console!

The Pathless is een avonturenspel waarin jij een boogschutter bent met een adelaar op een bebost eiland, waarop jij de duisternis moet verslaan en geesten moet verdrijven. Het spel werd voor het eerst getoond tijdens de 2018 Games Awards en zag er toen al veelbelovend uit. We kunnen The Pathless vanaf 12 november gaan spelen op de PlayStation 5, maar ook op de PlayStation 4, PC en op Apple Arcade.

Wil je graag meer van de game zien? Bekijk dan deze gameplaybeelden!