PlayStation 5 krijgt binnenkort VRR; update van vandaag brengt nieuwe features

Sony heeft laten weten aan VRR voor de PlayStation 5 te werken, maar dit nog niet in de update van vandaag te kunnen doorvoeren. Wel brengt die wat nieuwe features naar de nieuwe console van Sony.

Zo kunnen PlayStation 5-eigenaren vanaf vandaag ‘open’ of ‘gesloten’ Parties houden. In een open party zijn al je vrienden welkome, maar bij de gesloten zal je of uitgenodigd moeten zijn of zelf mensen uit moeten nodigen.

Ook is het vanaf vandaag mogelijk vijf games permanent aan het hoofdmenu vast te zetten, iets wat Microsoft een tijdje geleden ook al deed voor hun Quick Resume feature. Daarnaast brengt de update nieuwe taalopties voor het lezen van het scherm (waaronder Nederlands) en is het Trophies gedeelte voorzien van een cosmetische ingreep.

Tot slot is er ook een begin gemaakt aan stemcommando’s al is dat alleen nog toegankelijk voor degene die in de Verenigde Staten of het Verenigd Koninkrijk zijn geregistreerd. Er bestaat een grote kans dat deze feature in de komende tijd verder uitgebreid zal worden. Voor alle details over de nieuwe features raden we je toch aan om even het PlayStation Blog te bezoeken.

Daarnaast werkt Sony ook nog aan VRR (Variable Refresh Rate) voor de PlayStation 5 en deze moet volgens het bedrijf in de komende maanden worden geïntroduceerd. Dit is overigens een van de features waar veel naar gevraagd werd, wat voornamelijk leek te komen doordat de Xbox Series X het wel had.

VRR moet er namelijk voor zorgen dat verschillende visuele problemen worden verholpen, zoals Screen Tearing. Het moet overigens ook voor minder lag en verbeterde graphics zorgen. De functie werkt overigens wel alleen bij TV’s en monitors die HDMI 2.1 ondersteunen.

Ontwikkelaars die reeds games voor de PlayStation 5 hebben uitgebracht, zullen deze echter niet van VRR-ondersteuning hebben voorzien, maar dit schijnt vrij eenvoudig te behelpen zijn middels een update. Ook games die het niet ondersteunen zouden gebruik kunnen maken van VRR, al wil dit niet altijd even succesvol zijn.