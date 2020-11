PlayStation 5 games kunnen niet op externe schijf geïnstalleerd worden

Er kunnen geen PlayStation 5 games op een externe schijf gezet worden. Dit is iets wat problematisch kan zijn voor veel PlayStation 5 bezitters als het niet opgelost wordt.

Ruimte op de SSD is een schaars middel op de PlayStation 5 en Xbox Series X en S. De oplossing van Microsoft is de mogelijkheid om games op te slaan op een langzamere externe schijf. Zo kan je games die je minder speelt daar naartoe overzetten en visa versa.

Echter, een oplossing van Sony is er niet. De PlayStation 5 heeft uit de doos 664GB aan bruikbare opslagruimte. De interne drive is vooral bedoelt voor PlayStation 5 games, maar je kan er ook PlayStation 4 games op installeren. De grap is dus dat PlayStation 5 spellen niet naar een externe drive overgezet kunnen worden. De UI van de console laat alleen overzetten van PlayStation 4 games toe, maar dat menu toont geen PlayStation 5 games.

Het kan zijn dat dit verandert wanneer Sony ons ergens na de lancering toelaat NVMe SSD’s te gebruiken via de uitbreiding-poort. Maar zelfs dan zal de prijs van NVMe’s voor velen te hoog zijn. Het ondersteunen van koude-opslag zal steeds belangrijker worden naarmate we verder deze komende console generatie in gaan. Spelers die vaak van games willen wisselen zullen het erg lastig vinden om alleen het interne geheugen te gebruiken.

Aan de andere kant bieden Xbox Series X en S deze mogelijkheid vanaf dag-één, dus is het jammer te zien dat Sony op dit gebied een steekje laat vallen. Het goede nieuws op dit moment is dat men de PlayStation 4 games in ieder geval op een externe schijf kan zetten, zodat je een paar honderd gigabytes overhoudt voor PlayStation 5 games.

Wat vinden jullie er van dat PlayStation 5 games (voorlopig) niet opgeslagen kunnen worden op een externe schijf? Laat het ons weten bij de reacties!