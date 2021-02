PlayStation 5-exclusief Ratchet & Clank: Rift Apart komt op 11 juni

Ratchet and Clank: Rift Apart is voorzien van een releasedatum. De platformer van Insomniac Games zal namelijk op 11 juni verschijnen.

In de aankondiging op het PlayStation Blog heeft Sony bevestigd dat de door Insomniac ontwikkelde PlayStation 5-exclusief op 11 juni zal verschijnen. Er komt zowel een standaard (€79,99) als Digital Deluxe Edition(€89,99) van de game, die tevens al te pre-orderen is.

“Wanneer de kwaadaardige Dr. Nefarious een apparaat gebruikt dat toegang heeft tot alternatieve dimensies om een ​​melkwegstelsel te vinden waar hij altijd wint, worden Ratchet en Clank gescheiden”,

zegt Marcus Smith, creatief directeur bij Insomniac Games.

“Terwijl ze proberen te herenigen, zullen ze een nieuwe Lombax-verzetsstrijder ontmoeten, nieuwe en bekende locaties verkennen (maar met nieuwe dimensionale wendingen!) En een geheel nieuw arsenaal aan niet van deze wereld afkomstige wapens hanteren.”

Wanneer je een van de versie pre-ordert krijg je de Carbonox Armor(uit Ratchet and Clank: Going Commando) de Fixer (uit het eerste deel). Als je de Digital Deluxe edition besteld krijg je vijf armor sets, 20 bonus Raritanium om je wapens te upgraden, een speciale sticker voor de fotomodus, een artbook en soundtrack.

Het bericht op de PS Blog geeft ook een hint naar de vrouwelijke Lombax, al weten we nog steeds niet hoe ze heet, zullen we binnenkort wel ‘rooskleurig'(rosy) voelen. Ratchet and Clank: Rift Apart werd in juni aangekondigd en was een van de games die er tussen uit sprong qua tonen van de features van de PlayStation 5.