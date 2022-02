PlayStation 5 en Xbox Series X/S versies van Apex Legends onderweg

Apex Legends krijgt eindelijk next-gen versies voor de PlayStation 5, Xbox Series X en S. Deze zouden al snel moeten komen.

Tijdens een preview event voor Apex Legends: Defiance werden de next-gen versies van de bekende Battle Royale van Respawn geteased. Er werd niet bekendgemaakt wanneer deze zouden moeten verschijnen. Apex Legends is overigens wel gewoon speelbaar op de nieuwe consoles, maar er zijn nog geen updates verschenen die gebruik maken van de extra rekenkracht en nieuwe features van de consoles.

Apex Legends Defiance is vanaf 8 februari speelbaar. In Season 12 zal Mad Maggie haar intrede maken en daarvan is onlangs nog een gameplay-trailer vrijgegeven.