Sony heeft tijdens de CES een nieuwe trailer voor de komende PlayStation 5-games getoond. De trailer is heel kort, maar onthult wel een aantal releaseperiode van enkele games.

In de trailer komen opvallend ook The Last of Us Part 2 en Uncharted 4 voorbij, maar daarnaast ook een hoop aankomende PlayStation 5-games. De releaseperiode van de games die getoond worden, zijn als volgt: