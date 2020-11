Playstation 5 alleen online verkrijgbaar tijdens release

Sony heeft vandaag naar buiten gebracht dat de PS5 niet fysiek in de winkels zal liggen tijdens de release van 19 november. De console zal daarentegen wel online verkrijgbaar zijn.

Als reden geeft Sony te kennen dat deze keuze is gebaseerd op de veiligheid van zowel de winkeliers als winkelmedewerkers. Daarbij lijkt sterk gerefereerd te worden naar het coronavirus.

Mocht je de PlayStation 5 al hebben gepreorderd, dan kun je deze overigens nog wel in de winkel ophalen. Ook zal de PlayStation 5 op een later moment alsnog fysiek in de winkels verschijnen. Wanneer is echter nog niet bekend. Het gehele statement van Sony kun je middels deze link teruglezen.