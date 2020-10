PlayStation 4-software update voegt nieuwe party-opties toe

Een nieuwe system software update voor PlayStation 4 voegt opties toe voor de party chat en berichten. Spelers kunnen bijvoorbeeld met één druk op de knop microfoons dempen.

Sony maakt de komst van de nieuwe update bekend via PlayStation.blog. De update zorgt ervoor dat spelers in een party de mogelijkheid krijgen om alle aangesloten microfoons in één keer te dempen. Daarvoor is een knop toegevoegd in het Quick Menu, waardoor spelers hun microfoon niet meer handmatig hoeven te dempen op hun apparaat. Daardoor zal minder ruis optreden en de geluidskwaliteit verbeteren. Naast de snelle demp-optie worden party’s en berichten beter met elkaar verbonden. Zo kunnen spelers voortaan chat- en spraakberichten sturen in dezelfde groep. Kleinere verbeteringen vinden plaats in het parental controls, PS4 Remote Play en 2-staps verificatie.

Tenslotte voegt de update nieuwe gratis avatars toe. Spelers kunnen hun profiel vanaf nu pimpen met afbeeldingen van onder andere Ghost of Tsushima, God of War en The Last of Us Part II.