PlayStation 4 laadtijden veel korter dankzij nieuwe patch

Een nieuwe patch heeft volgens berichten de laadtijden van de PlayStation 4 games Until Dawn en The Last of Us: Remastered enorm verkort.

Dankzij een stel scherpe opletters bij VGC weten we dat het laadscherm van The Last of Us: Remastered nu nog maar veertien seconden duurt (voorheen was dit langer dan een minuut). Maar wat nog indrukwekkender is zijn de laadtijden van Until Dawn, die nagenoeg verdwenen zijn.

Hieronder is een video te zien van het grote verschil bij The Last of Us: Remastered.

Andere first-party PlayStation 4 titels zoals God of War hebben ook kortere laadtijden gekregen. Dit is waarschijnlijk te danken aan een nieuw compressie-systeem die geïmplementeerd wordt voor de backwards-compatibility met de PlayStation 5. Er wordt bovendien gespeculeerd dat deze technologie al stilletjes gebruikt is bij de ontwikkeling van Ghost of Tsushima.

Right, so it appears these #PS5 B/C updates that #PS4 games are getting are even having a huge effect on load times on the current gen system. Case in point: #UntilDawn on #PS4 now doesn’t load at all. This tech must have been used in #GhostOfTsushima ?? Very impressive! pic.twitter.com/9myqT4mK9D — Craig – VDZE Media 視覺 (@VizualDze) October 25, 2020

Wat vinden jullie er van dat de laadtijden van de PlayStation 4 zoveel korter zijn geworden?