Playground Games werkt al vier jaar aan nieuwe Fable

Playground Games heeft de ontwikkeling van de nieuwe Fable behoorlijk lang stilgehouden. De game die vorig jaar werd aangekondigd is namelijk op dit moment al vier jaar in de maak.

De nieuwe Fable werd vorig jaar zomer door Microsoft onthuld, maar blijkt dus al een aanzienlijk lange tijd in ontwikkeling te zijn. Ondanks dat er weinig details over de game bekend zijn, lijkt dit goed nieuws voor de fans die uitkijken om ermee aan de slag te gaan.

4 years of working on Fable at @WeArePlayground. So excited for this game. pic.twitter.com/KO099HnYSd

— Tom (@deltaflux) November 5, 2021